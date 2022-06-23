Землетрясение в Афганистане: число погибших выросло до 1500 человек

Новости Афганистана. Число жертв в результате землетрясения в Афганистане продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их уже 1 500.

Еще более 2 000 человек пострадали. Многие находятся в больницах с переломами. Сейчас спасатели разбирают завалы. Больше всего разрушений на юго-востоке страны. Там продолжается эвакуация населения, ведутся поиски пропавших без вести.

Соболезнование народу Афганистана в связи с жертвами землетрясения еще накануне выразил Президент Беларуси. Отдельные населенные пункты оказались полностью разрушены, нанесен ущерб инфраструктуре. Афганские власти опасаются развития гуманитарного кризиса. Данные о количестве жертв и пострадавших не окончательные.