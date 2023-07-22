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Посол России вызван в МИД Польши из-за заявлений Путина о Сталине и СССР

22 июля 2023 12:12
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В МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева из-за заявлений президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, встреча началась в 10 утра и была короткой.

Ранее Владимир Путин напомнил о том, как Польша в 1939 году стала жертвой договоренности западных союзников и потеряла свою независимость, которая была восстановлена благодаря Советскому Союзу. Он также подчеркнул, что Польша получила значительные территории от Сталина, и если Варшава это забыла, то Россия ей напомнит.

# Международная политика # Владимир Путин # Павел Яблонский

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