Посол России вызван в МИД Польши из-за заявлений Путина о Сталине и СССР

В МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева из-за заявлений президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, встреча началась в 10 утра и была короткой.

Ранее Владимир Путин напомнил о том, как Польша в 1939 году стала жертвой договоренности западных союзников и потеряла свою независимость, которая была восстановлена благодаря Советскому Союзу. Он также подчеркнул, что Польша получила значительные территории от Сталина, и если Варшава это забыла, то Россия ей напомнит.