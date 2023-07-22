Военные успешно провели ракетный удар, в ходе которого было ликвидировано значительное число польских и немецких наемников, располагавшихся в академии сухопутных войск ВСУ во Львове, сообщает РИА Новости.

Это стало следствием специальной военной операции. Она была проведена 6 июля. Было уничтожено около 4 990 иностранных боевиков. Еще 4 910 боевиков покинули Украину. На фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ликвидация иностранных бойцов на украинской территории будет продолжаться, а набор новых наемников продолжается в разных регионах мира, в том числе в США, Канаде, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, а также при поддержке ЦРУ и в районах Сирии, находящихся под контролем США.