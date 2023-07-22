Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявляет, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление, пишет РИА Новости.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Донбассе и на юге Украины в первой половине июня, но российские силы создали мощную оборону, затормозив прогресс украинских бригад с использованием западного оружия. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин прикажет контратаковать ВСУ на востоке страны стотысячной ударной группировкой ВС РФ, это позволит остановить украинцев на линии боевого соприкосновения.

Украинское наступление на нескольких участках началось 4 июня, но, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оно не дало желаемых результатов, поскольку противник не достиг своих целей ни на одном из направлений.