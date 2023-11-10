Прямой эфир

Пропавший на Чукотке самолёт нашёлся, а пилоты и пассажиры живы

10 ноября 2023 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Найден капитан пропавшего самолета Ан-2. Об этом пишет РИА Новости.

Он вместе с пассажиром и вторым пилотом транспортирован в артель. По имеющейся информации, участникам поискового отряда пришлось преодолеть около 14 километров в условиях снежной пурги. Все три человека получили травмы, но выжили. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Ранее в пятницу Ан-2 прекратил выходить на связь во время полета по маршруту Певек-Полярный-Певек. К месту последнего зафиксированного нахождения самолета направились спасатели на борту вертолета и вездехода.

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Немцы недовольны работой правящей партии
10 ноября 2023 12:07

Немцы недовольны работой правящей партии

В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв
10 ноября 2023 12:03

В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв

Песков назвал искупление кровью на поле боя одним из вариантов амнистии
10 ноября 2023 10:54

Песков назвал искупление кровью на поле боя одним из вариантов амнистии