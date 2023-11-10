Пропавший на Чукотке самолёт нашёлся, а пилоты и пассажиры живы

Найден капитан пропавшего самолета Ан-2. Об этом пишет РИА Новости.

Он вместе с пассажиром и вторым пилотом транспортирован в артель. По имеющейся информации, участникам поискового отряда пришлось преодолеть около 14 километров в условиях снежной пурги. Все три человека получили травмы, но выжили. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.



Ранее в пятницу Ан-2 прекратил выходить на связь во время полета по маршруту Певек-Полярный-Певек. К месту последнего зафиксированного нахождения самолета направились спасатели на борту вертолета и вездехода.