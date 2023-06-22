Соединенные Штаты, участвующие в конфликте вокруг Украины, должны самостоятельно оплачивать восстановление этой страны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что руководство США несет полную ответственность за происходящее в Украине и должно заниматься ее восстановлением. Также дипломат акцентировал внимание на том, что возникший кризис является следствием многолетних усилий Америки по созданию напряженности у границ России и превращению Украины в страну, противоборствующую РФ. Он выразил озабоченность тем, что Штаты разжигают противостояние, поставляя мощное оружие и тормозя мирные инициативы.

Антонов отметил, что Соединенные Штаты должны не только компенсировать разрушения, нанесенные американским оружием, но и заплатить за жизни безвинных людей, которые пострадали от сложившейся ситуации. Посол РФ указал на расточительность американцев в отношении денег, выделяемых украинскому режиму, а также на вероятность ошибок при подсчете стоимости поставленного военного оборудования на миллиарды долларов. Он отметил, что эти действия США осуществляются на фоне недостаточного внимания к беднейшим странам Африки, Латинской Америки и Азии, где люди страдают от голода.

Антонов заключил, что Соединенные Штаты считают продление кровопролития и провоцирование третьей мировой войны более важным, чем решение более насущных мировых проблем.