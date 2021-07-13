Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары

Новости России. Небывалая жара установилась и в центральной части России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве который день столбики термометров приближаются к отметке в +35 °С – совсем не комфортная температура для обитателей зоопарка.