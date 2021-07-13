Прямой эфир

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары

13 июля 2021 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Небывалая жара установилась и в центральной части России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары-1

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары-3

В Москве который день столбики термометров приближаются к отметке в +35 °С – совсем не комфортная температура для обитателей зоопарка. 

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары-6

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары-8

Забавно проводят это время панда и белый медведь. Они наслаждаются жарким летним днем, купаясь в бассейнах с прохладной водой.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ираке горит больница для пациентов с коронавирусом. Погибли более 50 человек
13 июля 2021 09:20

В Ираке горит больница для пациентов с коронавирусом. Погибли более 50 человек

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд
13 июля 2021 09:18

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд

Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли
13 июля 2021 09:10

Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли