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Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли

13 июля 2021 09:10
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Новости Кубы. Куба возвращается к привычной жизни. От прошедших антиправительственных протестов практически не осталось следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для сдерживания акций власти приняли усиленные меры. Столицу патрулировали военные и правоохранители.

Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли-1

Напомним, демонстрации на минувших выходных, 10 и 11 июля, стали крупнейшими на Кубе за последние 30 лет. Люди вышли на улицы на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Там наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего демонстранты требовали свободных выборов.

Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли-4

Президент Кубы, в свою очередь, убежден: акциями управляют из США. Он обвинил Штаты в финансировании демонстраций. Кроме того, в стране частично отключен мобильный интернет, поскольку, по мнению властей, протесты координируются в соцсетях американцами.

# Акции протеста # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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