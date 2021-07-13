Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли

Новости Кубы. Куба возвращается к привычной жизни. От прошедших антиправительственных протестов практически не осталось следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для сдерживания акций власти приняли усиленные меры. Столицу патрулировали военные и правоохранители.

Напомним, демонстрации на минувших выходных, 10 и 11 июля, стали крупнейшими на Кубе за последние 30 лет. Люди вышли на улицы на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Там наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего демонстранты требовали свободных выборов.