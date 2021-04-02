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Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона

02 апреля 2021 06:20
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Новости Великобритании. Обезьяны и сурикаты приняли участие в ежегодной охоте за пасхальными яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона-1

Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона-3

В Лондонском зоопарке провели традиционную акцию. Угощения для животных спрятали на ветках в их вольерах.

Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона-6

Правда, за потешным действом могли наблюдать лишь смотрители зоопарка.

Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона-9

Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона-11

Из-за коронавирусных ограничений, действующих в Великобритании, зоопарк закрыт для посетителей.

# Зоопарк # Фотофакт

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