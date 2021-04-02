Посмотрите, как маленькие обезьянки охотятся за пасхальными яйцами в зоопарке Лондона

Новости Великобритании. Обезьяны и сурикаты приняли участие в ежегодной охоте за пасхальными яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Обезьяны и сурикаты приняли участие в ежегодной охоте за пасхальными яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лондонском зоопарке провели традиционную акцию. Угощения для животных спрятали на ветках в их вольерах.
Правда, за потешным действом могли наблюдать лишь смотрители зоопарка.
Из-за коронавирусных ограничений, действующих в Великобритании, зоопарк закрыт для посетителей.