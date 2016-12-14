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Последний в жизни подарок: в США пятилетний мальчик скончался на руках Санты

14 декабря 2016 10:08
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Новости США. В США пятилетний мальчик скончался на руках Санты. Эрику Шмитт-Матцену, исполняющему роль рождественского персонажа в одном из супермаркетов, позвонили из больницы и сообщили об умирающем ребенке.

Бросив все, мужчина поехал в клинику.

Оставшись наедине, Санта Клаус поинтересовался у малыша, в самом ли деле он собирается пропустить Рождество. Тот ответил, что, вероятно, не доживет до праздника.

Тогда Шмитт-Матцен вручил мальчику подарок и сказал, что он станет Эльфом Санты № 1.

Ребенок обнял мужчину и скончался. Сквозь слезы Клаус признался, что хотел после этого отказаться от работы, но нашел в себе силы для еще одного детского шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети

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