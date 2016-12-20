Последний раз с водителем грузовика разговаривала жена: подробности теракта в Берлине

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом.

12 человек убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища.

Вечером 19 декабря молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке. Соболезнование в связи с трагедией в Берлине направил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси скорбят и разделяют горе и боль семей невинных жертв.

Сейчас расследуются все обстоятельства произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пришли в спокойный берлинский вечер отдохнуть семьями на рождественском базаре. Популярная городская площадь, известный символ Берлина – церковь Кайзера Вильгельма, украшенная елка и говорящая атмосфера – через несколько дней волшебный и добрый праздник. И вдруг крик… гаснет свет.

На полном ходу грузовик врезается в толпу. Хаос и паника – ЧП или атака террористов.

Полиция появилась на месте происшествия молниеносно. Через 1,5 часа – в полночь по минскому времени озвучат – 12 погибших и полсотни раненых. А уже днем из уст Ангелы Меркель прозвучит фраза, подобная грому для любого европейца.

Ангела Меркель, Федеральный Канцлер Германии:

Мы не хотим жить в страхе, парализующем нас, даже не смотря на очень сложные времена. Мы найдем силы, чтобы пережить эту катастрофу. Я, как и миллионы жителей Германии, шокирована и напугана. Сложно принимать тот факт, что совершить нападение мог человек, которого в Германии приняли и защищали. Но мы будем бороться с терроризмом всеми силами.

Один из тех, кто приехал в Германию за новой жизнью и фактически ее получил. Полиция установила, что за рулем грузовика смерти находился 23 летний выходец из Ближнего востока. По мнению полиции, он действовал один.

Странным было то, что фура въехавшая в людей, была зарегистрирована в Польше.

Уже потом владелец гданьской транспортной компании заявил, что настоящий водитель автомобиля на момент теракта был мертв, а машину угнали.

Ариэль Журавски, владелец транспортной компании (Польша):

К сожалению, водитель мертв. Его закололи до смерти, а тело нашли на пассажирском сиденье. Последний раз с ним разговаривала жена. Я получил снимок от компетентных органов и да, это действительно так, к сожалению.

По первым фактам дело и вовсе казалось запутанным. Сидевший за рулем бежал, в машине нашли мёртвого мужчину. Днем стало известно, что подозреваемого задержали, однако позже эту информацию опровергли. Пока на месте работают следователи. Собирают улики.

В больницах 50 раненых, 12 официально погибших. С 20 декабря дня в Берлине отменены рождественские гуляния.

Среди немцев роптание, что у них отобрали Рождество. А это оставляет в тревоге и мигрантов. Ведь граждане Германии и без подобных терактов, мягко говоря, обозлены на гостей.

Мигранты:

Мы, мигранты, очень боимся, что теперь немцы подумают о нас. Ведь и мы могли стать жертвами трагедии. От нас и так шарахаются Мы уехали из родных стран, чтобы избежать терроризма – и вот он здесь.

Я очень переживаю из-за произошедшего. Ведь как только в Германии происходит преступление – подозревают мигрантов. Каждый из нас может оказаться под следствием.

В местной полиции заявили, что среди жертв есть иностранцы.

Берлин почти на осадном положении. Полиция и спецслужбы проводят сразу несколько операций. Посольство Беларуси отслеживает ситуацию ежеминутно. На данный момент информации о том, что в числе пострадавших есть наши соотечественники, не подтверждается. Однако место это довольно популярное у иностранцев, и на рождество в Берлин приехало много туристов. Многие из них видели происходящее своими глазами.

Александр Волков:

Сначала даже было не понятно, где это произошло – на Востоке, на Западе. Когда стало ясно, что это совсем рядом, было довольно не по себе. Было не понятно, что это – наезд грузовика или теракт, сколько жертв и вообще, что произошло. Следили за новостями, сообщали родным, что с нами все в порядке.

Очень многое роднит этот теракт с атакой на Ниццу. 14 июля на английской набережной в День взятия Бастилии погибли 86 человек. Та же атмосфера – праздник и праздная публика. И многотонная машина, рассекающая на своем пути толпу людей.

Франсуа Олланд, Президент Французской Республики:

Франция знает, что такое горе от терактов. В такое тяжело время нужно оставаться едиными. Мои соболезнования Ангеле Меркель и всему немецкому народу. Мы всегда работали сообща, чтобы победить террористическую угрозу, и продолжим это делать.

Кстати, ответственность за теракт взяло на себя Исламское Государство, так же как и в Ницце.

Европейская пресса вновь говорит об усилении безопасности. Однако Берлин был вчера, Ницца летом, еще раньше – Брюссель и Париж.

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании:

Очень важно усилить меры безопасности, Хотя я и считаю, что наши правоохранители справляются с этим. Мы предложили свою помощь Берлину: виновные должны быть наказаны. Риск террористической угрозы сейчас велик как никогда – Германия, Турция, Россия – будем работать вместе.

Соболезнования Германии приходят со всего мира. Несут лампадки и к посольству ФРГ в Минске.

А над Берлином после столь громкого происшествия нависла тревожная тишина: гарантий, что ужас не повториться, никаких. И силовикам предстоит тяжелая работа, чтобы рождество окончательно не стало ассоциироваться у немцев, да и всех европейцев, с хаосом. А символичный красный цвет подарочной упаковки не обернулся цветом боли и потерь.