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После первоапрельской шутки в Брюсселе задержали больше 100 человек и пострадали 10 полицейских

02 апреля 2021 08:23
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Новости Бельгии. Более ста задержанных и десятки пострадавших: первоапрельская шутка в Брюсселе привела к массовым беспорядкам и столкновениям с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После первоапрельской шутки в Брюсселе задержали больше 100 человек и пострадали 10 полицейских-1

Свыше пяти тысяч жителей собрались в одном из парков на несуществующий концерт. Сообщение о лжефестивале распространили в соцсетях. Молодых людей предупреждали, что это незаконное мероприятие – из-за эпидобстановки бельгийцам запрещено собираться группами более четырех человек.

После первоапрельской шутки в Брюсселе задержали больше 100 человек и пострадали 10 полицейских-4

Тем не менее многочисленные призывы полиции разойтись остались неуслышанными. Участники выкрикивали оскорбительные лозунги, а затем начали бросать в стражей порядка бутылки и банки.

После первоапрельской шутки в Брюсселе задержали больше 100 человек и пострадали 10 полицейских-7

Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. В числе пострадавших более 10 сотрудников полиции.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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