После первоапрельской шутки в Брюсселе задержали больше 100 человек и пострадали 10 полицейских

Новости Бельгии. Более ста задержанных и десятки пострадавших: первоапрельская шутка в Брюсселе привела к массовым беспорядкам и столкновениям с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше пяти тысяч жителей собрались в одном из парков на несуществующий концерт. Сообщение о лжефестивале распространили в соцсетях. Молодых людей предупреждали, что это незаконное мероприятие – из-за эпидобстановки бельгийцам запрещено собираться группами более четырех человек.

Тем не менее многочисленные призывы полиции разойтись остались неуслышанными. Участники выкрикивали оскорбительные лозунги, а затем начали бросать в стражей порядка бутылки и банки.