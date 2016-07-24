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После мюнхенских событий в Германии могут ужесточить закон об оружии

24 июля 2016 11:40
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Новости Германии. Политики Германии призывают ужесточить закон о владении оружием в свете мюнхенских событий.

Пересмотреть этот пакет документов согласился и министр внутренних дел страны, посетивший место трагедии.

18-летний выходец из Ирана в пятницу  устроил бойню в центре города. У него были серьезные психические отклонения и одержимость массовыми убийствами.

Как показало следствие, юноша досконально изучал подобные случаи в истории.

Не исключено, что он планировал устроить бойню в своей школе.

В комнате преступника обнаружили множество статей и записок под общим заголовком «Почему ученики убивают».

В день трагедии юноша провалил экзамен в техникуме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Стрельба

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