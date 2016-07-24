После мюнхенских событий в Германии могут ужесточить закон об оружии

Новости Германии. Политики Германии призывают ужесточить закон о владении оружием в свете мюнхенских событий.
Пересмотреть этот пакет документов согласился и министр внутренних дел страны, посетивший место трагедии.
18-летний выходец из Ирана в пятницу устроил бойню в центре города. У него были серьезные психические отклонения и одержимость массовыми убийствами.
Как показало следствие, юноша досконально изучал подобные случаи в истории.
Не исключено, что он планировал устроить бойню в своей школе.
В комнате преступника обнаружили множество статей и записок под общим заголовком «Почему ученики убивают».
В день трагедии юноша провалил экзамен в техникуме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.