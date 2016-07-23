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Мюнхенский стрелок был невменяемым компьютерным игроком

23 июля 2016 17:01
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Новости Германии. Мюнхенский стрелок был невменяемым и никакой связи с исламистами не имел. Таковы официальные результаты полицейского расследования.

18-летний выходец из Ирана, устроивший бойню в торговом центре долгое время наблюдался у врача из-за депрессии и днями не покидал свою комнату, так как являлся заядлым компьютерным игроком.

Юноша застрелил десять человек и ранил свыше двадцати. 

Уже точно известно, что он действовал в одиночку. Ранее полиция баварской столицы сообщила, что граждан Беларуси среди пострадавших нет.

Сам Мюнхен уже вернулся к обычному ритму жизни: возобновилась работа  общественного транспорта, отменено особое положение.

# Стрельба

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