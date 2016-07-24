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В Афганистане объявлен траур по погибшим во время теракта 23 июля

24 июля 2016 11:39
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Новости Афганистана. Национальный траур в память о погибших во время теракта объявлен в Афганистане.

Атака террориста-смертника накануне унесла жизни 80 человек.

Более 200 пострадавших до сих пор находятся в больницах Кабула. К месту трагедии близкие и родственники погибших несут цветы.

Руководство страны заявило, что на теракт, вину за который взяло на себя Исламское государство, Афганистан ответит жестко и решительно.

На севере страны началась спецоперация сил безопасности.

Уже задержано несколько полевых командиров движения «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Теракт в Афганистане

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