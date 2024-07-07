Прямой эфир

Поражение Макрона неизбежно. Во Франции начался второй тур выборов

07 июля 2024 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во втором раунде внеочередных выборов в Национальное собрание Франции, начавшемся в это воскресенье, голосующие могут проголосовать до 18:00 по московскому времени.  Об этом пишет ТАСС.

В ряде городов, в том числе в Париже и Марселе, выборы продолжатся до 20:00. Явка может достигнуть 69 процентов, что стало бы рекордом с 1997 года. Свыше 460 000 жителей Франции за границей уже отдали свои голоса через интернет. Ожидается, что 3,2 млн граждан будут голосовать по доверенности.

Борьба за 577 мандатов в Национальном собрании ведется между президентской коалицией центристов, «Национальным объединением» и «Новым народным фронтом». По предварительным прогнозам, «Национальное объединение» может завоевать до 210 мест, а «Новый народный фронт» – до 185 мест.

Результаты выборов будут объявлены после закрытия участков в 21:00 по московскому времени. Публикация результатов экзит-поллов до этого момента запрещена, а за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 75 000 евро.

# Фото: pixabay

Другие новости рубрики

Все новости
Уругвай победил Бразилию и сыграет в полуфинале Кубка Америки
07 июля 2024 11:06

Уругвай победил Бразилию и сыграет в полуфинале Кубка Америки

Киев допускает передачу России предложения о мире через посредников
07 июля 2024 10:32

Киев допускает передачу России предложения о мире через посредников

Пленный российский военный, просивший о помощи, был застрелен бойцами ВСУ
06 июля 2024 12:19

Пленный российский военный, просивший о помощи, был застрелен бойцами ВСУ