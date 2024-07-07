Киев допускает передачу России предложения о мире через посредников

О мире, похоже, наконец задумались и в сопредельной нам Украине. В Киеве допустили возможность передать России предложения о мире через посредников. Об этом сообщил один из главных помощников Владимира Зеленского Михаил Подоляк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, по его словам, государствам, которые захотят выступить в роли медиаторов, придется проделать серьезную работу. Первый кандидат, который приходит на ум в данном случае, Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан в начале недели посетил Киев впервые с начала спецоперации. Затем отправился в Москву. Однако Будапешт не устраивает Украину в качестве посредника. Подоляк подчеркнул, что Орбан не может являться помощником в этом деле. Какая страна могла бы подойти на эту роль, в Киеве не сообщили.