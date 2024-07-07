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Уругвай победил Бразилию и сыграет в полуфинале Кубка Америки

07 июля 2024 11:06
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В 1/4 финала Кубка Америки Уругвай обыграл сборную Бразилии в пенальти (4:2) после того, как в основное время матча завершилось ничьей 0:0. Об этом пишет РИА Новости.

В другой встрече Колумбия разгромила Панаму (5:0), в составе которой забил игрок «Краснодара» Джон Кордоба.

Полуфинальный матч между Колумбией и Уругваем пройдет 10 июля, а Аргентина 9 июля встретится с Канадой.

Кордоба, Кастаньо и Оласа смогут пропустить игру «Краснодара» с «Зенитом» за Суперкубок России 13 июля, если Колумбия не выйдет в финал Кубка Америки.

# Футбол

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