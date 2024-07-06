Пленный российский военный, просивший о помощи, был застрелен бойцами ВСУ

Солдаты ВСУ убили российского пленного, просившего об оказании ему медицинской помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

В материале приведены слова медика международного добровольческого отряда в Украине Каспара Гроссе, где тот рассказывает об увиденном на фронте. В одном из случаев пленный российский солдат попросил оказать ему медицинскую помощь, после чего один из военнослужащих ВС Украины осуществил раненому выстрел в туловище. Далее другой солдат ВСУ выстрелил в голову российскому военному.

Также Гроссе сообщил, что данный случай не был единственным, когда убийство было совершено неоправданно. Медик также упомянул о ситуации, когда одним из членов подразделения Chosen была брошена граната в российского военного, который поднял руки.