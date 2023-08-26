Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области, 4 человека ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО «Град» населенный пункт Уразово, в результате есть раненые. Четверо пострадавших госпитализированы. Повреждены жилые дома и автомобили, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

На месте инцидента действуют сотрудники оперативных и аварийных служб. Территория Белгородской области нередко является объектом артобстрелов и налетов беспилотников. Так, сегодня, 26 августа, ВСУ предприняли попытку нанести удар по области с использованием беспилотного летательного аппарата, но его удалось перехватить. Позднее вблизи села Купино украинский беспилотник был сбит.