Поножовщина со стрельбой в Кельне: пострадал один человек

Новости Германии. Нынешним утром в немецком Кельне имела место поножовщина со стрельбой. Полиция явилась с опозданием и участникам стычки удалось скрыться. Выяснилось, что от удара ножом пострадал некий прохожий, которому удалось спастись бегством. Стреляли как будто тоже в него.

Нападающих было четверо, двоих власти задержали несколько часов спустя. Полиция пока не определила характер инцидент – уголовно-криминальный он или все-таки имел место новый теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.