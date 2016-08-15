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Поножовщина со стрельбой в Кельне: пострадал один человек

15 августа 2016 10:39
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Новости Германии. Нынешним утром в немецком Кельне имела место поножовщина со стрельбой. Полиция явилась с опозданием и участникам стычки удалось скрыться. Выяснилось, что от удара ножом пострадал некий прохожий, которому удалось спастись бегством. Стреляли как будто тоже в него.

Нападающих было четверо, двоих власти задержали несколько часов спустя. Полиция пока не определила характер инцидент – уголовно-криминальный он или все-таки имел место новый теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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