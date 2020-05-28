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Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии: погибли 3 человека

28 мая 2020 09:11
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Новости Франции. Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии: погибли 3 человека-1

Во Франции мужчина устроил стрельбу на предприятии: погибли 3 человека-3

Злоумышленник ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. В результате инцидента погибли три человека. Еще один был ранен.

После содеянного стрелок попытался покончить с собой. Однако его задержали правоохранители. В данный момент он находится в больнице.

# Стрельба # Фотофакт

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