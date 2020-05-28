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Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

28 мая 2020 09:25
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Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?-1

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?-3

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?-5

Средства индивидуальной защиты выбросило на берег после сильного шторма, в который попало грузовое судно, перевозившее товары из Китая в Мельбурн. Из-за сильных порывов ветра и волн десятки контейнеров выпали за борт.

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?-8

О возникшей проблеме представителям Австралийского управления безопасности на море сообщили местные жители, которые пришли отдохнуть на побережье.

# Коронавирус # Фотофакт

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