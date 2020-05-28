Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства индивидуальной защиты выбросило на берег после сильного шторма, в который попало грузовое судно, перевозившее товары из Китая в Мельбурн. Из-за сильных порывов ветра и волн десятки контейнеров выпали за борт.