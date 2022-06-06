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В Великобритании пройдёт голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону

06 июня 2022 12:15
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Новости Великобритании. Премьера Британии ожидает серьезный экзамен. В парламенте страны сегодня, 6 июня, пройдет голосование по вынесению вотума недоверия Борису Джонсону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании пройдёт голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону-1

Депутаты приняли это решение по нескольким причинам. Во-первых, их недовольство вызвано скандалом, в центре которого оказался премьер. Во время пандемии коронавируса он устроил в своей резиденции массовую вечеринку, хотя публично заявлял о необходимости введения жестких ограничительных мер. Кроме того, вызывает большое сомнение способность главы правительства вывести страну из тяжелого экономического положения и победить рост цен на топливо и продукты питания.

Сможет ли Джонсон сохранить свой пост, станет известно после подсчета голосов. Сама процедура голосования пройдет сегодня вечером.

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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