В Великобритании пройдёт голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону

Новости Великобритании. Премьера Британии ожидает серьезный экзамен. В парламенте страны сегодня, 6 июня, пройдет голосование по вынесению вотума недоверия Борису Джонсону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты приняли это решение по нескольким причинам. Во-первых, их недовольство вызвано скандалом, в центре которого оказался премьер. Во время пандемии коронавируса он устроил в своей резиденции массовую вечеринку, хотя публично заявлял о необходимости введения жестких ограничительных мер. Кроме того, вызывает большое сомнение способность главы правительства вывести страну из тяжелого экономического положения и победить рост цен на топливо и продукты питания.

Сможет ли Джонсон сохранить свой пост, станет известно после подсчета голосов. Сама процедура голосования пройдет сегодня вечером.