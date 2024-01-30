Поляки стали реже ходить в гипермаркеты, но активно посещают магазины низких цен – социсследование

Из-за роста цен на продукты и товары поляки стали меньше ходить в гипермаркеты. Об этом говорят результаты исследования, проведенного местной компанией, которая анализирует движение покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году посещаемость крупных магазинов снизилась более чем на 8 %, на второй строке рейтинга местные торговые точки – 3,2 %. Лишь дискаунтерам пока удается удерживать клиентов. Но лишь потому, что людей привлекают более низкие цены и ассортимент.

По данным статистики, только экономмаркеты завершили год с небольшой прибылью и хорошей посещаемостью. За год она увеличилась почти на 2 %, так как из-за роста стоимости жизни поляки перешли в режим экономии и предпочитают закупаться «где дешевле». Польские эксперты с осторожностью говорят о ценах на питание в 2024 году. По их прогнозам, подорожают хлеб, сыр, масло и мясо. И этот список еще далеко не окончательный.