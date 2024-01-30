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Президент Чехии заявил, что Трамп может заключить сделку с Путиным после выборов

30 января 2024 10:11
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что в том случае, если экс-лидер Штатов Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США, то он может заключить с Россией договор, который может быть невыгоден Украине и Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что, невзирая на это, трансатлантические связи и союз с США остаются важными.

Павел также затронул ситуацию в Украине, отметив, что по сравнению с Россией у Украины меньше средств и ресурсов. Он считает, что Киеву нужно оборонительное оружие, которое способно нарушить линии поставок российской армии, например артиллерия, дальнобойные крылатые ракеты или самолеты F-16. По его мнению, только равновесие сил приведет к переговорам между сторонами.

# Международная политика # Петр Павел

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