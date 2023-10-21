Польский эксперт: Моравецкий будет серьёзной проблемой для будущего

Новости Польши. Польша временно отвлеклась от антироссийской политики. В стране прошли парламентские выборы. Внимание жителей было приковано к избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу одержала правящая партия. Однако Верховный суд пока результаты не признал. Он продолжает принимать протесты граждан по поводу проведения электоральной кампании. Жители в который раз оказались в состоянии неопределенности. Эксперты тем временем делают свои прогнозы того, каким будет очередной, третий срок правления «ПиС».

Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):

Матеуш Моравецкий будет большой загадкой и серьезной проблемой для будущего польской истории. Я хочу напомнить, что по образованию историк. Не очень хочется его судить, но искусствоведы говорят, что он не лучший историк в своей профессии.