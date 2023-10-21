Прямой эфир

Испанский профсоюз объявил забастовку в детских садах

21 октября 2023 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанский профсоюз объявил четырехдневную забастовку в детских садах. К акции присоединились учреждения по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанский профсоюз объявил забастовку в детских садах-1

По данным организаторов стачки, участие в ней принимают 80 тысяч человек. Это работники как государственных, так и частных детских садов. Недовольство условиями труда сотрудники высказывают давно. Два года продолжались переговоры работников с властями. Однако все безрезультатно. Поэтому забастовка более чем оправдана, говорят активисты. Они уже запланировали следующие акции. Ближайшая состоится 25 октября.

# Забастовка # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Французы обеспокоены угрозой теракта
21 октября 2023 14:19

Французы обеспокоены угрозой теракта

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов
21 октября 2023 14:19

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Генсек ООН призвал создать палестинское государство в секторе Газа
21 октября 2023 14:18

Генсек ООН призвал создать палестинское государство в секторе Газа