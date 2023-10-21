Испанский профсоюз объявил забастовку в детских садах

По данным организаторов стачки, участие в ней принимают 80 тысяч человек. Это работники как государственных, так и частных детских садов. Недовольство условиями труда сотрудники высказывают давно. Два года продолжались переговоры работников с властями. Однако все безрезультатно. Поэтому забастовка более чем оправдана, говорят активисты. Они уже запланировали следующие акции. Ближайшая состоится 25 октября.