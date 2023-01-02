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Польских политиков начнут штрафовать за неэкономное использование электроэнергии

02 января 2023 08:20
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Новости Польши. Новый год – новые законы. Польских политиков начнут штрафовать за неэкономное использование электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники должны сократить ее потребление минимум на 10 %, иначе придется заплатить штраф, причем немаленький – до 20 тысяч злотых.

Польских политиков начнут штрафовать за неэкономное использование электроэнергии-1

Власти посоветовали не пугаться нововведений и уже дали несколько рекомендаций руководителям госорганов. Например, выключать круглосуточное освещение. Как это уже сделала министр климата Польши Анна Москва, которая поделилась своими способами экономии с жителями страны. Исключения составляют только здания, используемые для обороны государства, а также объекты, составляющие критически важную инфраструктуру.

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# Электроснабжение # Анна Москва # Новости Польши # Фотофакт

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