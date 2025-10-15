Уиткофф может покинуть пост спецпосланника Трампа и заняться бизнесом – СМИ

В намерениях у американского посланника по урегулированию конфликта в секторе Газа Стива Уиткоффа завершение деятельности на посту в администрации президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Middle East Eye.

В материале сообщается, что на решение Уиткоффа повлиял «изнурительный» график дипломатической работы на Ближнем Востоке. Это позволит американскому миллиардеру сосредоточить внимание на собственном бизнесе.

Предполагаемая дата сложения полномочий спецпосланником в статье не указывается.

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