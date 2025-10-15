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Европа рискует погрузиться в хаос после окончания СВО – Steigan

15 октября 2025 13:41
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Европа рискует погрузиться в хаос после окончания СВО – Steigan-0

По завершении СВО высока вероятность, что Европа погрузится в хаос из-за кризиса в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Steigan.

В материале указано, что наблюдаются непрерывные поставки Украине оружия, денег и иной поддержки. Однако на территории страны возник кризис в социальной сфере и безопасности, который потенциально может «ввергнуть весь континент в хаос». И, как подчеркивает автор, может сложиться ситуация, когда новый партнер ЕС выступит «экспортером беспорядков, оружия и нищеты».

Фото: Pinterest

# Международная политика

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