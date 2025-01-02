Пока Варшава продолжает ухудшать отношения с восточными соседями, местные жители вынуждены платить за поступки собственных чиновников, которых не особо интересует судьба своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока Варшава продолжает ухудшать отношения с восточными соседями, местные жители вынуждены платить за поступки собственных чиновников, которых не особо интересует судьба своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские предприниматели изо всех сил пытаются удержаться на плаву, поскольку растущие цены на энергоносители и сложная рыночная ситуация ставят их на грань банкротства в связи с санкциями против Беларуси и России. Уже практически три года в Польше уровень инфляции остается стабильно высоким, средние темпы девальвации местной валюты превышают отметку в 10 % в год. Высокие цены продолжают серьезно сказываться как на местных жителях, так и на малом и среднем бизнесе.
Становится все труднее и труднее. Многие пекарни закрылись, потому что им стало трудно зарабатывать деньги. Природный газ дорожает, электричество дорожает, а издержки только растут. Поэтому уровень прибыли для нас, предпринимателей, становится все меньше и меньше.
В связи с такой плачевной ситуацией многие производители стали отказываться от модернизации в пользу старого, изношенного оборудования. Эксперты отмечают, что причиной такого спада в частности стал отказ польского правительства от российского газа. Ранее Москва обеспечивала практически половину спроса энергорынка. После остановки поставок российского голубого топлива Варшава столкнулась с огромным дефицитом энергоресурсов, что в первую очередь ударило совсем не по чиновникам.
Раньше российский газ был дешевым, а цены на газ были довольно стабильными. Мы платили в среднем 6 тысяч злотых в месяц. Теперь ежемесячные счета настолько высоки, что мы не можем ничего планировать на будущее. Мы платим вдвое больше, чем раньше, а когда рост цен был самым сильным, мы платили в четыре раза больше.
Ввиду того, что Варшава пошла на поводу у Брюсселя и Вашингтона, жители столкнулись с резким скачком цен. Согласно результатам исследований, каждый шестой предприниматель жалуется на то, что высокие затраты на электроэнергию мешают развитию бизнеса, а в индустрии это ощутили две трети производств. По прогнозам, пессимистичная тенденция в энергетической отрасли не просто заставит польских бизнесменов потуже затянуть пояса, а загонит коммерческий сектор в затяжную депрессию.