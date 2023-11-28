Польские политологи считают, что Моравецкий не сможет получить вотум доверия в Сейме

В его состав вошли 18 министров, более половины из них – женщины. Теперь у Моравецкого есть две недели на то, чтобы озвучить Сейму его план действий и получить вотум доверия. Но польские политологи убеждены, что на это нет никаких шансов, так как по итогам прошедших в октябре парламентских выборов партия «Право и Справедливость» лишилась абсолютного большинства в парламенте. Теперь оно у оппозиционного блока «Гражданская коалиция», который смог заручиться поддержкой Сейма и имеет собственного кандидата на пост премьер-министра – и это Дональд Туск.