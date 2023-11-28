МО РФ: над Рязанью был сбит беспилотник

В понедельник Министерство обороны РФ сообщило, что над Рязанской областью сбит украинский беспилотник. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России. БПЛА был уничтожен боевыми средствами ПВО.

Украинская сторона регулярно проводит обстрелы российской территории с помощью ракет и наносит удары с применением БПЛА.

Так, например, 26 ноября при уничтожении ВС России украинского дрона над Тулой, обломки упали на жилое здание, где один из жителей получил легкие ранения. Кроме этого, в тот же день БПЛА ВСУ был подавлен с помощью ПВО и РЭБ РФ над Смоленском. Минобороны России сообщило, что серьезных разрушений после падения обломков не обнаружено.