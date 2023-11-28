Боррель: не вижу смысла давать еду тому, кого завтра убьют

Глава ЕС Жозеп Боррель выразил свое отношение к обстановке в зоне палестино-израильского кризиса, отметив, что не имеет смысла оказывать гуманитарную помощь тем, кто на другой день может быть убит. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал к увеличению объемов гуманитарного содействия, но при этом подчеркнул важность остановки бомбардировок и заключения долговременного соглашения о прекращении огня. Боррель также высказал мнение, что ХАМАС должен потерять свой военный контроль над Газой, и отметил важность создания палестинского государства.