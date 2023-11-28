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Верховный Суд не удовлетворил апелляцию Бабарико-младшего

28 ноября 2023 08:50
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28 ноября 2023 года Верховный Суд Республики Беларусь не удовлетворил апелляционную жалобу Эдуарда Бабарико. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Ранее, 5 июля 2023 года Минский областной суд вынес обвинительный приговор Эдуарду Бабарико, в соответствии с ним он был приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии с усиленным режимом и штрафу в размере 5 тыс. базовых величин (185 тыс. белорусских рублей).

Он был уличен в уклонении от уплаты налогов, в организации действий, нарушающих общественный порядок, и в действиях, совершенных с целью разжигания ненависти. Приговор в отношении Бабарико вступил в законную силу, а апелляция была отклонена.

# Международная политика

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