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Польские истребители разваливаются на лету – во время учебного полёта у самолёта отвалился бак

23 мая 2024 11:21
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Польская армия становится опасной для своего же народа. Военные самолеты могут запросто атаковать населенные пункты страны. Это красноречиво подтверждает очередной инцидент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские истребители разваливаются на лету – во время учебного полёта у самолёта отвалился бак-1

Во время учебно-тренировочного полета истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул в нескольких метрах от жилых домов небольшого поселка на севере Польши. В Министерстве обороны поспешно заявили, что летчики не виноваты и в этой ситуации, действовали согласно правилам, тем более, что бак был пустой. И вообще ничего страшного не произошло, раз на земле никто не пострадал.

Тем не менее для расследования причин происшествия создана специальная государственная комиссия. Это не первый подобный случай в небе над Польшей. В конце 2023 года во время тренировочного полета у истребителя внезапно отвалилась носовая часть, которая упала недалеко от города Демблин на востоке страны. Тогда также обошлось без пострадавших. Но это пока. Слишком уж часто истребители польских ВВС стали разваливаться в воздухе.

# Военная авиация

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