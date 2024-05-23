Польские истребители разваливаются на лету – во время учебного полёта у самолёта отвалился бак

Во время учебно-тренировочного полета истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул в нескольких метрах от жилых домов небольшого поселка на севере Польши. В Министерстве обороны поспешно заявили, что летчики не виноваты и в этой ситуации, действовали согласно правилам, тем более, что бак был пустой. И вообще ничего страшного не произошло, раз на земле никто не пострадал.

Тем не менее для расследования причин происшествия создана специальная государственная комиссия. Это не первый подобный случай в небе над Польшей. В конце 2023 года во время тренировочного полета у истребителя внезапно отвалилась носовая часть, которая упала недалеко от города Демблин на востоке страны. Тогда также обошлось без пострадавших. Но это пока. Слишком уж часто истребители польских ВВС стали разваливаться в воздухе.