Соединенные Штаты призывают отменить запрет для Киева на нанесение ударов по российской территории из американского оружия. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола.

Он направил это заявление госсекретарю США Энтони Блинкену и продемонстрировал карту территории Российской Федерации с зоной, которую могут поразить предоставленные Украине ракеты ATACMS.

В то же время Маккол спросил у Блинкена, не будет ли пересмотрена политика, которая запрещает ВСУ наносить удары по территории России, но госсекретарь избежал ответа и переложил ответственность на киевский режим.