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Похоронный кортеж Раиси прибыл в город Бирджанд

23 мая 2024 11:06
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Внимание мировых СМИ приковано к Ирану. Там продолжается церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом страны Эбрахимом Раиси. Участие в ней принимают зарубежные делегации, в том числе из Беларуси. Ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа».

Похоронный кортеж Раиси прибыл в город Бирджанд-1

Сегодня, 23 мая, похоронный кортеж прибыл в город Бирджанд. Десятки тысяч людей, многие из которых приехали из разных регионов, чтобы проводить Раиси в последний путь. Толпа иранцев, желающих прикоснуться к гробу с его телом, сопровождала траурный кортеж. Многие из них несли фотографии президента и осыпали путь цветами.

Вечером процессия прибудет в родной город Раиси Мешхед, являющийся центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов. Там, в мавзолее имама Резы и похоронят президента Ирана. Напомним, вертолет с Эбрахимом Раиси потерпел крушение 19 мая вечером, недалеко от границы с Азербайджаном. На его борту находились восемь человек, среди которых был глава МИД страны. Все они погибли.

# Некролог # Эбрахим Раиси # Сергей Алейник

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