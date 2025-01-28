«Гренландия – это Гренландия». В Дании заявили, что Трамп не получит остров
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что президент США Дональд Трамп не сможет получить эту страну, так как ее судьбу должны решать ее жители. Об этом пишет РИА Новости.
«Трамп не получит Гренландию. Гренландия – это Гренландия. Жители Гренландии - это народ, в том числе с точки зрения международного права», – сказал он.
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Трамп ранее уже заявлял о стратегической значимости Гренландии для США и выражал свое желание ее приобрести.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что остров не продается. До 1953 года Гренландия была датской колонией, а в 2009 году получила автономию.