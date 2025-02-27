Польская угольная промышленность несёт миллиардные убытки

Очередная серьезная угроза нависла над польской экономикой. Банкротство грозит горнодобывающей промышленности. Об этом свидетельствуют финансовые данные работы польских шахт за 2024 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию обнародовало национальное агентство промышленного развития. Как выяснилось, чистый убыток сектора добычи каменного угля в 2024 году составил более 11 миллиардов злотых, это около 2 миллиардов 700 миллионов евро. При этом на разработку полезных ископаемых из бюджета потрачено 13 миллиардов евро. И рассчитывать на то, что шахты начнут приносить прибыль, не приходится.

Из добытых в прошлом году 44 миллионов тонн угля почти ничего не удалось продать. Теперь правительство ради экономии средств разрабатывает программу массового закрытия шахт. Уже в 2025 году прекратят работу 12 горнодобывающих предприятий. На их ликвидацию опять необходимы миллионы евро. Не говоря уже о том, что десятки тысяч человек потеряют работу и средства к существованию.