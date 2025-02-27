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Генпрокуратура Румынии обвинила Джорджеску в действиях против конституционного порядка

27 февраля 2025 07:49
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Румынский ультраправый политик Кэлин Джорджеску накануне задержан полицией для допроса в Генпрокуратуре. Позже стало известно о предъявленных ему обвинениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Румынии обвинила Джорджеску в действиях против конституционного порядка-2

Речь идет, в частности, о совершении правонарушений, включая действия, угрожающие конституционному порядку, создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также публичное продвижение культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях. Политику также предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации и создании антисемитской организации. Он будет находиться под судебным надзором в течение 60 дней.

# Международная политика

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