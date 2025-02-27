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Представители США и России ведут переговоры в Стамбуле

27 февраля 2025 08:35
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В Турции в четверг, 27 февраля, представители Соединенных Штатов и Российской Федерации проводят переговоры по проблемам работы посольств, информирует РИА Новости.

Встреча стартовала в десять утра по московскому времени. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, анонсируя мероприятие, выразил надежду, что по окончании переговоров появится ясность, насколько стороны смогут двигаться быстро и эффективно в решении проблемных вопросов.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Госдепартамент сообщали, что переговорах между США и РФ будут подняты не только политические вопросы или безопасность. Украина также станет темой для двустороннего обсуждения.

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