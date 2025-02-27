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Британские СМИ: Франция хочет разместить ядерные силы в Германии

27 февраля 2025 07:43
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Франция захотела разместить ядерные силы в Германии, если США сократят свой военный контингент в Европе. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут британские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские СМИ: Франция хочет разместить ядерные силы в Германии -2

По мнению наблюдателей, подобный шаг Парижа окажет давление на премьер-министра Великобритании, «побудив его сделать то же самое». Как отмечают политологи, страны ЕС сейчас опасаются, что Россия во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы. Брюссельские чиновники начинают осознавать, что Вашингтон больше не хочет быть главным гарантом безопасности Евросоюза и Украины.

# Международная политика # США # франция # Германия

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