Британские СМИ: Франция хочет разместить ядерные силы в Германии

Франция захотела разместить ядерные силы в Германии, если США сократят свой военный контингент в Европе. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут британские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению наблюдателей, подобный шаг Парижа окажет давление на премьер-министра Великобритании, «побудив его сделать то же самое». Как отмечают политологи, страны ЕС сейчас опасаются, что Россия во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы. Брюссельские чиновники начинают осознавать, что Вашингтон больше не хочет быть главным гарантом безопасности Евросоюза и Украины.