Польша заявила о готовности взять под защиту страны Балтии

Наши европейские соседи продолжают нагнетать обстановку в регионе, в том числе, разбрасываясь громкими заявлениями. Принимая у себя крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО, Варшава решила, что может взять на себя роль главного оплота Альянса на европейском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, президент Анджей Дуда заявил, что страна в любое время может взять под защиту своих партнеров по военному блоку. Хотя те его об этом не просили. Наблюдая за действиями подразделений Войска польского на маневрах Альянса, Дуда сообщил своему литовскому коллеге, что бойцы продемонстрировали готовность оборонять территорию НАТО, включая страны Балтии.

Анджей Дуда, президент Польши: Хочу особо подчеркнуть, что эти наши совместные учения должны укрепить безопасность всего восточного фланга НАТО не только в Польше, но и в странах Балтии, это и является целью этих маневров. Польша готова выполнить свои обязательства, возникающие из статьи 5 Североатлантического договора. То есть я заверяю вас, господин президент, что Литва может рассчитывать на нас. И если возникнет такая необходимость, польские солдаты встанут плечом к плечу с литовскими войсками защищать каждую пядь их земли от нападения врага.

Правда, по какой причине может возникнуть необходимость обороняться и кто этот страшный враг, в Варшаве не комментируют. Но старательно создают видимость угрозы со стороны.

Напомним, наряду со странами Балтии и Германией Польша принимает на своей территории учения «Стойкий защитник», в которых принимают участие около 90 тысяч военнослужащих, полсотни кораблей от эсминцев до авианосцев, 80 самолетов и более тысячи единиц другой военной техники.