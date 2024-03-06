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Песков рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие

06 марта 2024 11:49
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация может применить ядерное оружие лишь в случае, если будет присутствовать угроза существованию государства, пишет ТАСС.

Песков отметил, что в соответствии с доктриной Российской Федерации, ядерное оружие трактуется как «прощальное оружие». Соответственно «если что-то будет угрожать существованию нашей страны, вот тогда ядерное оружие», отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков напомнил, что о ядерном оружии не нужно рассуждать безответственно.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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