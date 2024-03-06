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Более 20 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в России

06 марта 2024 10:32
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Более 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Людей госпитализировали, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в России-1

Центральное отопление в Шагонаре, где сейчас -14 °C, выключили. В школах отменили занятия, родителей попросили забрать детей из детсадов. По данным главы республики, без тепла остались около 4 000 человек. Но городская администрация обещает восстановить подачу отопления уже ближе к вечеру. Сообщается, что оборудование котельной, где произошел взрыв, в рабочем состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Власти Тывы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

# ЧП # Новости России

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