Более 20 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в России

Более 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Людей госпитализировали, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное отопление в Шагонаре, где сейчас -14 °C, выключили. В школах отменили занятия, родителей попросили забрать детей из детсадов. По данным главы республики, без тепла остались около 4 000 человек. Но городская администрация обещает восстановить подачу отопления уже ближе к вечеру. Сообщается, что оборудование котельной, где произошел взрыв, в рабочем состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Власти Тывы ввели в республике режим ЧС регионального значения.