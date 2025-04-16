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Польша выделит около 800 млн евро на производство боеприпасов

16 апреля 2025 07:51
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Польша продолжает милитаризацию. Власти страны намерены выделить около 800 миллионов евро на производство боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша выделит около 800 млн евро на производство боеприпасов-2

Такие значительные средства пойдут на модернизацию существующих предприятий и строительство нового завода. Как отметили в военном ведомстве, финансы необходимы для обеспечения безопасности. Нынешних запасов снарядов польской армии хватит только на неделю ведения боевых действий. Нарастить производство боеприпасов планируется минимум до 100 тысяч единиц за год.

# Международная политика

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