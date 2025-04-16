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Администрация Трампа решила откупиться от нелегалов

16 апреля 2025 07:50
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Президент США заявил, что планирует запустить новую программу и предложить деньги людям, находящимся в стране незаконно, чтобы они смогли покинуть ее добровольно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Трампа решила откупиться от нелегалов-2

Если мигранты согласятся, то, по словам Трампа, у них появится возможность вновь въехать в США, но уже на законных основаниях. По программе «самодепортации» можно получить небольшую сумму денег и бесплатный билет на самолет.

# Международная политика

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