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В Мексике не прекращаются лесные пожары

16 апреля 2025 07:17
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Лесные пожары в Мексике. В 23 штатах зафиксировано более сотни очагов, пятая часть – на охраняемых природных территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике не прекращаются лесные пожары-2

К тушению привлечены 4 тысячи пожарных, военных и волонтеров, задействована авиация. Ситуацию осложняет высокая температура и засуха. Зимой выпало на треть меньше осадков, чем обычно, а февраль оказался самым жарким за 70 лет. С начала года по всей стране сгорело более 190 тысяч гектаров площади.

# Пожар

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