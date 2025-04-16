В Мексике не прекращаются лесные пожары

Лесные пожары в Мексике. В 23 штатах зафиксировано более сотни очагов, пятая часть – на охраняемых природных территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тушению привлечены 4 тысячи пожарных, военных и волонтеров, задействована авиация. Ситуацию осложняет высокая температура и засуха. Зимой выпало на треть меньше осадков, чем обычно, а февраль оказался самым жарким за 70 лет. С начала года по всей стране сгорело более 190 тысяч гектаров площади.